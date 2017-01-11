1400 طفل قتلوا منذ بداية الحرب في اليمن

ذكرت ممثلة منظمة "يونيسيف" في اليمن ميريتكسل ريلانو، أنه منذ تصاعد النزاع في اليمن في مارس 2015، بلغ عدد الأطفال الذين قتلوا حوالي 1400 طفل، كما أصيب أكثر من 2140 آخرين بجروح.

وأضافت ممثلة المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه من المرجح أن تكون الأرقام أعلى من ذلك بكثير. مشيرة، إلى أن مايقرب من ألفى مدرسة فى اليمن لم يعد من الممكن إستخدامها إما لأنها دمرت أوتضررت أوتحولت إلى مأوى لعائلات مهجرة أوأنها تستخدم لأغراض عسكرية. وطالبت ممثلة المنظمة، بأن تكون المدارس في اليمن مناطق سلام في جميع الأوقات وأن تكون ملاذا حيث يمكن للأطفال أن يتعلموا وينمو وأن تكون آمنة، وألا يعرض الأطفال حياتهم للخطر لمجرد حضورهم إلى المدرسة، كما جددت المنظمة الدولية دعوتها لجميع أطراف النزاع في اليمن وأولئك الذين لهم تأثير فعال عليهم لحماية الأطفال ووقف الهجمات على البنية التحتية بما في ذلك المدارس والمرافق التعليمية وذلك وفقا لالتزامات الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني.