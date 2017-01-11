الجنرال حفتر يلتقي مسؤولين عسكريين روس على متن حاملة طائرات روسية على شواطئ ليبيا

وصلت اليوم الأربعاء، حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتوسف" إلى ميناء طبرق الواقع بالبحر الأبيض المتوسط قادمة من سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن الجنيرال خليفة حفتر، زار حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف"، واجرى على متنها محادث عبر الفيديو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وناقش خلالها مسألة مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط. وأكد العقيد نوري المسماري في تصريحات نقلتها "قناة 218 تي في" الليبية، وصول حاملة الطائرات الروسية الأميرال إلى المياه الإقليمية الليبية. وأضاف، أن المشير حفتر التقى وفدا روسيا رفيعا على متن حاملة الطائرات. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أنها شرعت في تقليص قواتها في سوريا، وذلك بعد الإنتهاء من عملية استهداف الجماعات الإرهابية من بينها تنظيم داعش.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أنها شرعت في تقليص قواتها في سوريا، وذلك بعد الإنتهاء من عملية استهداف الجماعات الإرهابية من بينها تنظيم داعش.