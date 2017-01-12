السعودية تطلق وثيقة حقوق الحجاج وهذه عقوبات المخالفين

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن أبرز الحقوق التي ينبغي للحاج القادم من الخارج معرفتها، وهي كما أطلقت عليها وثيقة للحاج والمعتمر، تضمنت عشرة بنود تتعهد بها أمام الحاج القادم.

وقالت الوزارة في بيان لها "تقوم وزارة الحج والعمرة بدور رقابي لحماية حقوق حجاج الخارج، المحددة وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الحج والعمرة، تبعا للتعاقدات الإلزامية بين ممثلي الحجاج (مكاتب شؤون الحجاج أوالشركات) والحاج من جهة، وبين ممثلي الحجاج وموردي الخدمات من جهة أخرى، مثل (خدمات الإسكان، خدمات النقل، خدمات الإعاشة، الخدمات اللوجستية وخدمات السكن بالمشاعر المقدسة)".

وتوعدت وزارة الحج السعودية في بيانها المخالفين من أرباب الحملات الخاصة بالحج بالغرامة المالية أو الإيقاف لموسم أوأكثر أوإلغاء الترخيص نهائيا.

وتوعد قاضي المخالفين من حجاج الداخل المقيمين في السعودية بترحيلهم من البلاد إن كانوا لا يحملون تصريحا رسميا للقدوم للحج.