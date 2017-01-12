إصابة 4 مدنيين عراقيين في انفجار سيارة مفخخة ببغداد

أصيب أربعة أشخاص يجروح اثر انفجار سيارة مفخخة، مساء أمس الأربعاء في منطقة "البياع" جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني إن سيارة مفخخة متوقفة على جانب طريق في منطقة البياع انفجرت وتسببت في إصابة أربعة مدنيين بجراح، مشيرا إلى أن قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادثة وقامت سيارات إسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى. وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم "داعش" لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق "يونامي" بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.