لأول مرة .. افتتاح سفارة لفلسطين في الفاتيكان

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يفتتح بابا الفاتيكان فرنسيس والرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الجمعة، لأول مرة، سفارة لفلسطين في الفاتيكان.

ويبدأ الرئيس الفلسطيني، اليوم الخميس، جولة تشمل إيطاليا والفاتيكان وفرنسا. ويستهل جولته بالعاصمة الإيطالية حيث يلتقي يوم الجمعة، رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني. وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي لوكالة "أكي" الإيطالية للأنباء إلى أن الرئيس الفلسطيني سيثير مع البابا مسألة مخاطر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وقال إنه: ستتم إثارة هذه القضية أمام بابا الفاتيكان، ونأمل أن يكون له موقف حيال هذا الموضوع وتصريح يساهم في إرسال رسالة قوية إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وسيصل، الرئيس عباس، يوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس التي تستضيف في ذات اليوم المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، وبحسب الرئاسة الفلسطينية سيلتقي محمود عباس، يوم الاثنين، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.