نشوب حريق في أكبر مصفاة لتكرير البترول في أبو ظبي

شب حريق مهول في في إحدى وحدات مصفاة الرويس للبترول غرب العاصمة أبوظبي، حسب ما أفادت به شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وعبر حسابها حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت الشركة الحكومية "تمت السيطرة على الحريق، ولا تقارير عن خسائر بشرية".

ووقع الحادث في إحدى وحدات مصفاة الرويس من دون أن تقع أي خسائر بشرية، وأكدت الشركة أنه "لا يوجد خطر مباشر على حياة السكان".

وتقع مصفاة "الرويس" على بعد نحو 240 كيلومترا إلى الغرب من أبوظبي، وهي أكبر مصفاة لتكرير البترول في العالم، بطاقة إنتاجية 417 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية المكررة. وشركة أبوظبي الوطنية "أدنوك"، واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، وهي مملوكة بالكامل من قبل حكومة إمارة أبوظبي.