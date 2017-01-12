اعتقال 5 فلسطينيين بينهم طفل في الخليل والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس، 5 فلسطينيين بينهم طفل في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وكشفت مصادر إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الصهيوني، اعتقلت شابين اثنين على حاجز عسكري "الجبعة" قرب مدخل بلدة "صوريف" شرق الخليل، فيما اعتقلت فلسطينيا آخر على مدخل بلدة "الظاهرية جنوب الخليل. كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل قرب جامعة الخليل. ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة "الظاهرية" و"واد الشاجني" جنوبا وانتشرت دوريات الاحتلال الصهيوني، مقابل مخيم "الفوار" ومداخل بلدات جنوب الخليل. واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، شابا من بلدة "ميثلون" جنوب جنين واقتحمت بلدة "يعبد" وقرية "عانين" وأقامت حاجزا عسكريا على مدخل قرية "زبوبا" وشنت حملة تمشيط واسعة. وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من بلدة "بدو" شمال غرب القدس بتهمة إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال واقتادته الى أحد مراكز التحقيق في المنطقة.