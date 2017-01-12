رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من نقل السفارة الأمريكية للقدس

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، مؤسسات المجتمع الدولي بالوقوف في وجه تلويح الإدارة الأمريكية الجديدة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، محذرا من انفجار الأوضاع الأمنية في المنطقة برمتها في حال نفذت الولايات المتحدة هذه الخطوة.

جاء ذلك خلال استقبال الحمد الله في مكتبه برام الله، امس الأربعاء، وزير خارجية النرويج بورج برنده، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا دستات، حيث استعرض آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين. وبحث الحمد الله مع برنده سبل إنجاح مؤتمر السلام الدولي الذي سيعقد في فرنسا الأسبوع المقبل، للخروج بنتائج إيجابية تعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، وإنقاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967. ودعا الحمد الله إلى ضرورة الضغط على الإحتلال الصهيوني للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان.