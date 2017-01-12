بالفيديو.. انطلاق أول خطوة لإعادة إعمار حلب لمسح آثار الإرهاب

انطلقت أولى الخطوات على ارض الواقع لإعادة إعمار محافظة حلب السورية، حيث تم تصديق 14 عقداً قدرت تكلفتها بمليار ومئة مليون ليرة سورية لإعادة بعث الحياة بعد ما دمرت الحرب أحياء المدينة التي خلت من الإرهاب.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، تصريح محافظ حلب حسين دياب، الذي أكد أن العقود الجديدة المصدقة لترحيل الأنقاض وتأهيل المرافق الخدمية والبنية التحتية للأحياء المتضررة شرقي المدينة كدفعة أولى من عقود إعادة الإعمار على أن تتولى شركات القطاع العام الإنشائي تنفيذها. وأضاف المحافظ أن الأولويات لخطة التدخل الخدمي في الأحياء المحررة من الإرهاب بغية التسريع في إعادة السكان المهجرين وتدوير عجلة الإنتاج.