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انفجارات قرب مطار المزة العسكري في سوريا

  • 13/01/2017
  • النهار أون لاين
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انفجارات قرب مطار المزة العسكري في سوريا تحميل الملف

أورد التلفزيون الرسمي السوري أن عدة انفجارات وقعت في محيط مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق، مضيفا أن سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة .

وأفادت مصادر أن انفجارات هزت أنحاء العاصمة دمشق تبعها نشوب حرائق ضخمة في المطار الذي يبعد خمسة كيلومترات عن القصر الجمهوري.

وفي وقت سابق قال مصدر بالشرطة للتلفزيون الرسمي إن انفجارا كبيرا نفذه انتحاري وقع في حي شديد الحراسة بالعاصمة السورية دمشق الخميس مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى من المتوقع أن يرتفع لأن عددا من المصابين في حالة حرجة.

موضوع : انفجارات قرب مطار المزة العسكري في سوريا
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