مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة بسوريا

أعلنت لجان التنسيق السورية المعارضة اليوم الجمعة، مقتل 71 شخصا بينهم 19 طفلا و10 نساء، في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في مناطق متفرقة بسوريا، خلال ال 24 ساعة الماضية.

ونقلت مصادر اعلامية، عن اللجان قولها، " لقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين أطراف الصراع المعارضة والنظام في غوطة دمشق وسط قصف مدفعي عنيف من قبل قوات النظام، كما تعرضت مناطق في أريف إدلب وحماة وحمص ودرع إلى قصف جوي". وفي سياق متصل أفاد المرصد السوري، بأن قوات سوريا الديمقراطية الذي يدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سيطرت على قريتين في ريف محافظة الرقة الشمالي إثر معارك عنيفة مع عناصر تنظيم داعش". وأضاف المرصد، أن هذه القوات باتت تحاصر مجموعة من عناصر التنظيم في عدة قرى بعد قطع خطوط إمدادهم من مدينة الرقة معقل التنظيم بسوريا. وكان التلفزيون السوري، أعلن في وقت سابق مقتل 12 إرهابيا من تنظيم داعش بنيران قوات النظام في مدينة "دير الزور" ومحيط مطارها العسكري، مشيرا أيضا إلى مقتل 6 عناصر من جبهة فتح الشام النصرة سابق، بنيران قوات النظام في ريف حمص الشمالي.