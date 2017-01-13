الجيش التركي يقضي على 41 عنصرا من داعش في سوريا

تم القضاء على 41 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، حسبما أفاد به الجيش التركي في بيان اليوم الجمعة.

وأضاف ذات البيان ، أن الجيش تمكن من تدمير 187 هدفا تابعًا لتنظيم داعش الإرهابي وقضى على 41 عنصرا من النتظيم الإرهابي في إطار عملية "درع الفرات" شمالي سوريا. وأضاف ذات البيان، أن القوات المشاركة في عملية "درع الفرات" استهدفت 177 موقعا لـتنظيم داعش بالأسلحة الثقيلة، بعد تحديدها بواسطة الرادارات العسكرية، وتمكنت من تدميرها بالكامل.ولفت البيان إلى أن مقاتلات تابعة للقوات الجوية التركية استهدفت أيضاً 10 أهداف تابعة للتنظيم الإرهابي في قريتي سفلانية وبزاغة بريف محافظة حلب، ما أسفر عن تدمير عدد من مباني وآليات التنظيم.من جهة أخرى، نشرت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي تسجيلات تُظهر استهداف مواقع التنظيم في قريتي “سفلانية و”بزاغة، ومشاهد تدمير المباني والسيارات المفخخة التابعة للإرهابيين.