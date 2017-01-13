السلطات التونسية تحتجز 17 صيادا مصريا

احتجزت السلطات التونسية أمس الخميس، مركب صيد مصريا على متنه 17 صيادا، وذلك بسبب اختراقه المياه الإقليمية.

ومن جهته طالب أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين المصريين بمحافظة كفرالشيخ من القيادة السياسية في مصر التدخل بسرعة للإفراج عن المركب "ملاك البحر" القادم من قريه برج مغيزل في كفر الشيخ. وأضاف أن المركب، كان في رحلة صيد وخرج من بوغاز رشيد في الـ3 من الشهر الجاري، وأن أهالي الصيادين المحتجزين في تونس، وجميعهم من قرية برج مغيزل، قلقون على أبناءهم.و في المقابل قالت وكالة الأنباء التونسية ، في بيان لها إن وحدات جيش البحر التونسية، اقتادت مركب صيد مصريا في منطقة الصيد الخاصة التونسية قبالة سواحل جرجيس، وقارب صيد تونسيا آخر بقنال صفاقس. وأشارت الوكالة، إلى أنه تم اقتياد هذين المركبين إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.