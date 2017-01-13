اعتقال 4 أشخاص بتهمة تكوين خلية إرهابية في لبنان

اعتقلت قوات الأمن اللبنانية اليوم الجمعة، 4 لبنانيين بتهمة تكوين خلية إرهابية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية.

ومن جهته قال الأمن العام اللبناني في بيان، أن قوات الأمن اللبنانية اعتقلت 4 لبنانيين لتكوينهم خلية لها صلة بتنظيم إرهابي وتنشط لصالحه.وأضاف البيان،أن أحد الموقوفين الأربعة أعترف أثناء التحقيق معه بتأييده لتنظيم إرهابي وتجنيده للعديد من الشبان في صفوف تنظيم داعش، وقيامه مع آخرين بنشر أفكار التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل استقطاب الشباب وحثهم على الالتحاق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي، وكذا تجهيزهم للسفر إلى مدينة الرقة السورية للالتحاق والقتال بصفوف التنظيم الإرهابي.