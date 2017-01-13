كهل يقتل زوجته بواسطة عصى ويحتجز طفلته الرضيعة

أقدم رجل في العقد الخامس من العمر، اليوم الجمعة، بمدينة جندوبة التونسية، على ضرب زوجته على مستوى الرأس بواسطة عصى أرداها جثة هامدة، ولم يتوقف عند هذا الحد بل قام باحتجاز ابنته الرضيعة التي لم يتجاوز سنها العامين.

وأوضح موقع "نسمة" الإخباري التونسي، أن فرق الإنقاذ بمدينة جندوبة تدخلت وتمكنت من تحرير الرضيعة والقبض على الجاني وتسليمه للسلطات الأمنية، في حين تم نقل جثة الإمرأة البالغ من العمر 33 سنة إلى مستشفى المدينة. وأضاف ذات المصدر، استنادا لشهود عيان، أن الجاني كان يعاني من مشاكل نفسية. ولم يذكر المصدر، عن السبب الذي دفع الجاني للقيام بهذه الجريمة البشعة.