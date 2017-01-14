القضاء على قيادي بارز بتنظيم القاعدة في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، عن مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب يدعى عبد الغني الرصاص، في غارة جوية أمريكية باليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بيتر كوك، في تصريح صحفي، أن القيادي عبد الغني الرصاص قتل في غارة نفذها سلاح الجو الأمريكي في منطقة نائية بمحافظة البيضاء الواقعة بوسط اليمن. وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم"، المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قد أعلنت في وقت سابق أمس، عن القضاء على 3 إرهابيين من تنظيم القاعدة في غارتيين باليمن.