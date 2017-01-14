القوات العراقية تحرر الأحياء الجنوبية بشرق الموصل من داعش

تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، من استرجاع حي "يارمجة الشرقية" بالساحل الأيسر جنوب شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمال العراق، وتكبيد تنظيم داعش الإرهابي خسائر بالأرواح والمعدات والسيطرة على طريق كركوك-الموصل.

وأفاد قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير يار الله، في تصريح صحفي، إن قوات الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة وبدعم وإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي حررت الجزء الجنوبي للساحل الأيسر بالكامل ضمن المرحلة الثانية لعملية تحرير نينوى. وأضاف ذات المسؤول، أن الأحياء التي حررتها القوات العراقية هي يونس السبعاوي، ويافا والانتصار، والشيماء والصحة ويارمجة الغربية ويارمجة الشرقية والوحدة والصابرين وسومر والساهرون والسلام وفلسطين وجديدة المفتي والميثاق ودوميز ومستشفى السلام والمجمع الطبي، مبرزا أن عملية التفتيش والتطهير للمنازل والطرق من العبوات والمتفجرات لازالت متواصلة.