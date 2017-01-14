الرئيس عباس يفتتح سفارة فلسطين في الفاتيكان

افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، سفارة فلسطين في الفاتيكان، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

وحسبما أفاد به ذات المصدر، فقد دعا عباس دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وقال عباس، كلما زاد اعتراف العالم بدولة فلسطين اقتربنا من تحقيق السلام. وبخصوص نية الإدارة الأمريكية الجديدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، أوضح عباس، نتمنى أن يكون ذلك غير صحيح، لأن ذلك سيعرقل عملية السلام، ندعو الرئيس المنتخب ترامب إلى فتح حوار بيننا وبين الصهيونيين من أجل السلام. وناقش محمود عباس مع رئيس وزراء الفاتيكان المونسينيور بارولين، آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاعتداءات الصهيونية على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته المسيحية والإسلامية، خاصة في مدينة القدس. كما بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل تنميتها.



