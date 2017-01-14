وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم

أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن وزراء الحكومة الأردنية قدموا استقالاتهم، اليوم السبت، إلى رئيسها هاني الملقي، الذي سيجري تعديلا وزاريا في وقت لاحق.

وحسبما كشفة مصدر حكومي أردني، فإن من سيشمله التعديل من الوزراء سيتم قبول استقالته. وقرر مجلس الوزراء تقديم موعد جلسته الأسبوعية إلى السبت بدلا من الأحد، بسبب بدء البرلمان في مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية الأردنية لعام 2017. ومن المرجح أن يشمل التعديل عددا من أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة، من أجل وضع خطط اقتصادية ناجحة في الأردن.