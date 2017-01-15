لقاء مرتقب بين السراج وحفتر في القاهرة

أفادت صحيفة إيطالية بإن روسيا تسعى حاليا لتنظيم لقاء قائد محاولة الانقلاب الفاشلة خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في مصر، لافتة إلى أن "وجود السراج بالقاهرة خلال الأيام الماضية لم يكن من قبيل المصادفة ".

وقالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" إن اللقاء المتوقع بين الطرفين يهدف إلى "تفكيك الميليشيات وإحلال السلام في طرابلس وبرقة وهو بالطبع رغبة مصرية منذ فترة".

وتوقعت الصحيفة، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام مصرية أن يكون هناك "مشروع بناء قاعدة روسية على ساحل برقة، فالرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعمل على توسيع نفوذه فى المنطقة بداية من سوريا إلى ليبيا وقد يصبح حفتر فى هذه الحالة أحد حلفائه المخلصين".

واعتبرت أن كل المؤشرات الآن تصب في صالح مزيد من "التدخل الروسى فى ليبيا".