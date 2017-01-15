الرئيسية أخبار عربية حركة فتح تؤكد أن نقل سفارة أمريكا للقدس سيفتح أبواب جهنم

حركة فتح تؤكد أن نقل سفارة أمريكا للقدس سيفتح أبواب جهنم

  • 15/01/2017
  • النهار أون لاين
  • 157
  • 0
حركة فتح تؤكد أن نقل سفارة أمريكا للقدس سيفتح أبواب جهنم تحميل الملف

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مساء السبت، إنه في حال تم نقل السفارة الأمريكية للقدس الشرقية، فإن "أبواب جهنم ستفتح في المنطقة والعالم". 

وأضافت الحركة في بيان، إن "نقل السفارة سيغلق كل فرص السلام والاستقرار في المنطقة". 

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي إن "القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وفقا للقانون والشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، التي كان آخرها القرار 2334".

موضوع : حركة فتح تؤكد أن نقل سفارة أمريكا للقدس سيفتح أبواب جهنم
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: