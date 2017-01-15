حركة فتح تؤكد أن نقل سفارة أمريكا للقدس سيفتح أبواب جهنم

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مساء السبت، إنه في حال تم نقل السفارة الأمريكية للقدس الشرقية، فإن "أبواب جهنم ستفتح في المنطقة والعالم".

وأضافت الحركة في بيان، إن "نقل السفارة سيغلق كل فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي إن "القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وفقا للقانون والشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، التي كان آخرها القرار 2334".