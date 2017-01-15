إعدام 3 أشخاص رميا بالرصاص لتورطهم في قتل شرطيين بالبحرين

أقدمت السلطات البحرينية، أمس السبت، على تنفيذ حكم الإعدام في حق 3 أشخاص بعد إدانتهم في قضية استهداف وحدات أمنية بمنطقة الديه في البحرين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، أحمد الحمادي، قوله "إن حكم الإعدام تم تنفيذه صباح أمس، في حق الثلاثة مدانيين المتهمين باستهداف وحدات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بواسطة عبوة ناسفة، مما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الشرطة. وأضاف، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام رميا برصاص.