استنفار أمني بمطار الكويت بعد شكوك بوجود قنبلة على متن طائرة ألمانية

شهد مطار الكويت الدولي، اليوم الأحد، حالة استنفار أمني بعد أن اشتبه قائده طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الألمانية كانت تضمن رحلة من عمان إلى ألمانيا، بوجود جسم غريب على متنها رحج أن يكون قنبلة .

وأضافت وسائل إعلام كويتية أن قائد الطائرة طلب الإذن بالهبوط، في مطار الكويت الدولي وعند السماح له اتخذت السلطات الأمنية الكويتية الإجراءات اللازمة في التعامل مع مثل هذه الحالات، وقامت بتخصيص مدرج خاص لهبوط الطائرة التي كان على متنها 188 راكبا وإخلاءها.

واكد مصدر أمني أنه تم التأكد من سلامة الطائرة وخُلُوّها من أي مواد متفجرة واشار أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود أي قنبلة على متنها.