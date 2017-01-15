غرق أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم الأحد، أن قاربا يحمل حوالي 100 مهاجر غرق قبالة سواحل ليبيا.

وفي بيان رسمي له أشار خفر السواحل الإيطالي أنه يجري حاليا البحث عن الغارقين وانتشال الجثث، ومحاولة إنقاذ آخرين. وقد تم انتشال 8 جثث فقط، وإنقاذ نحو 4 أشخاص، مضيفا أنه تم استدعاء سفينة فرنسية بحرية، وسفن تجارية ودعم جوي للمساعدة في عمليات البحث.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أن القارب غرق على بعد 30 ميلا من الساحل الليبي، وهو في طريقه إلى إيطاليا، ولم تحدد حتى الآن جنسية القارب الغارق أو المكان الذي خرج منه، ولا جنسيات المهاجرين الذين كانوا على متنه.