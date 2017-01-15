قوات الكيان الصيهوني تعتقل 17 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

إعتقلت قوات الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، 17 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن بيان لنادي الأسير الفلسطيني، مفاده، أن "7 مواطنين فلسطينيين اعتقالوا بالقدس فيما اعتقل 4 مواطنين آخرين من محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقل مواطنان آخران من جنين، إضافة إلى اعتقال مواطنين من محافظة نابلس". وأضاف البيان، أن "قوات الكيان اعتقلت أيضا مواطنين فلسطينيين آخرين من محافظة الخليل". وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال يومية بمدن الضفة الغربية وبلداتها تطال عشرات الفلسطينيين.