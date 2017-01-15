مئات البحرينيين يتظاهرون تنديدا بإعدام 3 شبان رميا برصاص

خرج المئات من البحرينيين، اليوم الاحد، في عدد من المدن، على خلفية تنفيذ حكم الاعدام في حق ثلاثة شبان تورطو في قتل 3 من أفراد الشرطة باستعمال عبوة ناسفة عام2014 .

وتفاعل الشارع البحريني، عقب إعلان خبر تنفيذ حكم الاعدام، حيث خرج المتظاهرون في عدد من مناطق المملكة، معبرين عن رفضهم للحكم الذي نفذته السلطات بحق الشبان الثلاثة، واغلق المحتجون عددا من الطرق، بينما سجل ناشطون اصابة عدد من المتظاهرين في مناطق مختلفة من البلاد. وجاءت الاحتجاجات الواسعة تلبية لدعوات للتظاهر، والاضراب، واغلاق المحلات، في الوقت الذي عززت فيه القوات الأمنية من انتشارها في البلاد.

وكان رئيس "نيابة الجرائم الإرهابية" المحامي العام أحمد الحمادي، قد صرح أنه "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الاعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة"، مضيفا أن "تنفيذ حكم الاعدام قد تم رميا بالرصاص". وجاء تنفيذ الحكم بعد أقل من أسبوع من تأييد محكمة التمييز-المحكمة العليا في البحرين- أحكام الإعدام الصادرة بحقهم عام 2015.

وأدين الشبان الثلاثة في عام 2015 في هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة رجال شرطة وهم بحرينيان وإماراتي. وأصر المدانون على براءتهم وقالت جماعات حقوقية إن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة تعذيب. وهو الأمر الذي تنفيه السلطات البحرينية. ويعتبر تنفيذ أحكام الإعدام نادر في مملكة البحرين وكان آخر حكم إعدام نفذ عام 2015.