أوباما يمدد بسنة واحدة حالة الطوارئ بليبيا

مدد الرئيس الأمريكي، المنتهية عهدته باراك أوباما، نظام حالة الطوارئ بليبيا، بسنة واحدة مبررا قراره بالوضع الأمني السائد بها، والذي لازال يشكل حسبه، تهديدا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أوباما، في رسالة وجهها اليوم السبت لرئيسي غرفتي الكونغرس، أن الوضع بليبيا لا يزال يشكل تهديدا غير عاديا واستثنائي للأمن الوطني، ولسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية. فحسب، الرئيس المنتهية عهدته، تواصل حكومة الوفاق الوطني، بمساعدة هيئة الأمم المتحدة، مواجهة العراقيل التي أقيمت، من طرف ما وصفهم بالمخربين والمتشددين بليبيا. كما أشار أوباما، في رسالته أنه بالرغم من فشل، الجماعة الإرهابية الدولة الإسلامية بليبيا، غير أن هذه الجماعة الإرهابية، لا تزال تشكل تهديدا لاستقرار ليبيا، وكذا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وأضاف، قائلا قد نتعرض لحالة لا استقرار إذا لم تبق هذه العقوبات سارية، مشيرا أن بلده يحث جميع الليبيين، على التوقف عن ممارسة العنف والالتزام بطريق الحوار. تم اقرار، نظام حالة الطوارئ لأول مرة بليبيا في سنة 2011، كأول عقوبات ضد نظام معمر القذافي، غير أن تجديده السنوي هو من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يجب أن يخطر الكونغرس بهذا القرار في غضون 90 يوما، قبل انتهاء صلاحية النظام. ويمنح تمديد، هذا النظام للرئيس المنتخب دونالد ترامب، صلاحيات خاصة بما فيها تقرير العقوبات.