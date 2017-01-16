مقتل 4 من قوات الجيش الليبي في اشتباكات ببنغازي

لقى 4 أفراد من قوات الجيش الليبي حتفهم بينهم قائدان ميدانيان ،جراء الاشتباكات مع العناصر الإرهابية بمنطقة بوصنيب غرب مدينة بنغازي.

وأكد الناطق باسم القوات الخاصة الليبية "الصاعقة" العقيد ميلود الزوي، فى تصريح لبوابة الوسط الليبية مساء الأحد، أن أربعة "شهداء للواجب" بينهم قائدان ميدانيان قضيا نحبهما اليوم الأحد جراء المواجهات المسلحة والألغام الأرضية .

وأضاف إن حوالى "80 % من منطقة بوصنيب" غرب مدينة بنغازي تحت سيطرة قوات الجيش الليبي، مؤكدا أن السيطرة على المناطق المتبقية منها "باتت قاب قوسين" .

وأوضح ، إن قواتهم تقدمت بقوة بمحور بوصنيب تزامنا مع ضربات جوية وصفها بـ "الموجعة" استهدفت مواقع وتجمعات التنظيمات الإرهابية فى آخر جزء من منطقة بوصنيب وبمنطقة قنفودة غرب المدينة.