العراق .. تحرير 600 منطقة منذ انطلاق عملية الموصل

كشفت قيادة عمليات قادمون يانينوى، عن تحرير 600 من المناطق والقرى والنواحي للمحافظة، منذ انطلاق عملياتها في 17 أكتوبر الماضي، ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد بيان لخلية الإعلام الحربي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي، أمس الأحد، أن "المناطق المحررة وحسب المحاور، والتي اشتركت بعملية قادمون يانينوى، منذ انطلاقها وحتى اليوم، تركزت في الجهات والنقاط العسكرية التالية:

المحور الشمالي فرقة المشاة 16 (شرق نهر دجلة) الساحل الأيسر.

محور الجنوب الساحل الأيسر لقطعات الشرطة الاتحادية، وفرقة المدرعة التاسعة، ولواء الثالث الفرقة الأولى.

المناطق المحررة في المحور الجنوبي الشرقي- الفرقة المدرعة التاسعة.

المناطق المحررة في المحور الشرقي (قوات مكافحة الإرهاب) شرق النهر.

قيادة عمليات تحرير نينوى.

المحور الجنوبي الغربي للساحل الأيمن- قوات الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات تحرير نينوى.

المحور الغربي- قوات الحشد الشعبي.

المحور الجنوبي الغربي للساحل الأيمن- قوات الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات تحرير نينوى.