مقتل 4 أفراد من الأمن في هجوم ليلي للقاعدة جنوب اليمن

قتل أربعة أفراد من الأمن اليمني في هجوم ليلة أمس الأحد لعناصر من تنظيم القاعدة الارهابي في محافظة أبين جنوب البلاد.

وقال مصدر محلي مسؤول اليوم الاثنين، أن عناصر من تنظيم القاعدة هاجمت الليلة الماضية نقطة أمنية في منطقة "مثلث الكهرباء" شرق مدينة العين في مديرية لودربمحافظة أبين. وأوضح المسؤول ان الهجوم أسفر عن مقتل 4 من أفراد النقطة الأمنية وإصابة 2 آخرين مشيرا الى ان الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة تزامن مع قصف بالقذائف من قبل عناصر التنظيم على معسكر للأمن في منطقة "جبل عكد" لمنع وصول التعزيزات إلى النقطة الأمنية. وتتعرض مواقع للجيش والأمن في مديرية لودر لهجمات مستمرة من قبل القاعدة. وأعلنت السلطات المحلية أبين محررة من القاعدة في أوت الماضي بعد عملية عسكرية إلا أن التنظيم خلال الأشهر الماضية نفذ هجمات عدة بالمحافظة مخلفا عشرات القتلى والجرحى.