إحراق مبنى بلدية في البحرين بعد إعدام 3 شيعيين

تشهد البحرين موجة من أعمال العنف والتخريب، عقب إعدام ثلاثة رجال شيعة، حيث تم ليلة أمس الأحد إلى الإثنين إحراق مبنى إحدى البلديات، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية البحرينية.

وقالت الوزارة على حسابها على موقع تويتر "الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق بمبنس بلدية الشمالية فس عالس" الواقعة فس جنوب المنامة. وأضافت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد والجهات المختصة تتخذ اللازم".

وكانت السلطات البحرينية نفذت الأحد أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة رجال من الشيعة بحرينيين أدينوا بقتل رجال أمن، ما أدى الى اندلاع احتجاجات في قرى شيعية.