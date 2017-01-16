اعتقال 13 فلسطينيا بالضفة الغربية وغزة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الإثنين، 13 فلسطينيا بالضفة الغربية وقطاع غزة بينهم صحفي ونائب بالمجلس التشريعي وصيادينا

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت 9 مواطنين من مناطق متفرقة بمحافظة رام الله والبيرة، بينهم النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك والكاتب والأديب الهودلي. ونقلت الوكالة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قولها أن الهودلي سبق وأن قضى في سجون الاحتلال 15 عاما ويشغل حاليا مدير مكتب بيت المقدس للأدب وعضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين وصدر له العديد من الأعمال الأدبية من روايات وقصص وكتب ومقالات وأنتج وألف فلمين يرويان حكايات الأسر والاعتقال .وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال صحفيا فلسطينيا من بلدة دورا، في شمال رام الله. كما داهمت منطقة "الظهر" المحاذية لمستوطنة واقتحمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها واعتقلت شابا فلسطينا. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال داهمت أيضا مخيم العروب واستولت على معدات محددة تعود ملكيتها للمواطن فلسطيني وفتشت منازل عدد من المواطنين. كما نصبت حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل بلدات يطا وحلحول ومدينة الخليل الشمالي وأوقفت المركبات..



