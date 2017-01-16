مظاهرة بمدريد للمطالبة باطلاق سراح سجناء مجموعة اكديم ازيك

تنظم التنسيقية الاسبانية للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي يوم 23 جانفي المقبل بمدريد مظاهرة من اجل مطالبة السلطات المغربية بإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم أزيك.

ووجهت التنسيقية في بيان لها نداءا لجميع المنظمات النقابية والاجتماعية و حقوق الإنسان وإلى جميع المتعاطفين مع القضية الصحراوية إلى التجند والمشاركة القوية في هذه المظاهرة التي ستنظم امام سفارة المغرب بمدريد.

في هذا الصدد أكد خوسي تابوادا منسق تنسيقية الجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي قائلا "إننا نطلب من جميع المنظمات الاجتماعية و النقابية وحقوق الإنسان ومناضلي القضية الصحراوية للتجند أكثرمن اجل ممارسة ضغوط على المغرب من اجل إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم أزيك" الذين حاكمتهم محكمة عسكرية مغربية.

كما أشار تابوادا إلى أن مظاهرات أخرى ستنظم عبرالتراب الاسباني، وذكرت التنسيقية انه بعد عقود من الاحتلال الوحشي المغربي لازال الشعب الصحراوي يرى حقوقه الأساسية تنتهك وأن هذه المحاكمة دليل على ذلك.