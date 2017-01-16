8 قتلى في هجوم على نقطة مراقبة أمنية في جنوب غرب مصر

كشف مصدر أمني مصري، بتعرض حاجز أمني جنوبي العاصمة لإطلاق نار، أعقبه اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن، أسفر عن سقوط 8 قتلى وجرحى. وقال المصدر لـ إرم نيوز، إن كمين النقب الأمني على طريق الخارجة أسيوط بالوادي الجديد يتعرض لهجوم مسلح، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لم يذكر أعدادها، وما زالت الاشتباكات مستمرة بين قوات الشرطة والمهاجمين. وبين الحين والآخر، تتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات أسفرت عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، في حين تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية، عن كثير من هذه الهجمات، أبرزها تنظيم أنصار بيت المقدس، الذي أعلن مبايعته لتنظيم داعش الإرهابي، وحوّل اسمه لاحقًا إلى ولاية سيناء.