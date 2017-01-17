الاتحاد الأوروبي يدرس عقد مؤتمر لبحث الأزمة السورية في أفريل المقبل

اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الإثنين، لمناقشة قضية السلام في الشرق الأوسط المتعثرة والأزمة السورية، ودراسة عقد مؤتمر في أفريل المقبل لإيجاد حل سياسي لهذا البلد الذي مزقته ويلات الحرب .

وأطلعت فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزراء الخارجية على المبادرات الإقليمية للاتحاد، بما في ذلك لقاءات ثنائية مع عدد من دول في المنطقة العربية، لمناقشة سبل المضي قدما في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا.

وقالت ان الاتحاد الاوروبي يهدف إلى عقد مؤتمر في بروكسل في أفريل، قد يكون بداية تحول سياسي في سوريا.

وتابعت موغيريني "نعمل بتنسيق دقيق مع الأمم المتحدة، ولكن هذا المؤتمر يمكن أن يُعقد في أفريل.





