السعودية متفائلة بقدوم ترامب وإدارته الجديدة لهذه الأسباب

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل جبير، الاثنين، أن بلاده متفائلة تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عازيا ذلك التفاؤل إلى سببين.

وقال الجبير إنه يشعر بتفاؤل تجاه الإدارة الأمريكية المقبلة ولاسيما الطريقة التي تريد أن تستعيد بها النفوذ الأمريكي في العالم واحتواء إيران ومحاربة تنظيم الدولة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين من باريس أن المحادثات المقترحة في "أستانة" عاصمة قازاخستان والتي تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا تستحق التجربة.

وحذر وزير خارجية السعودية من أن العلاقات مع إيران الخصم اللدود للسعودية مازالت "متوترة" ولا يمكن أن تتحسن إلا إذا كفت طهران عن "التصرفات العدائية".

يشار إلى أن العلاقات السعودية الإيرانية اتسمت في الآونة الأخيرة بالاحتقان الشديد بسبب الخلافات السياسية والمذهبية على مر التاريخ، ووصلت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العديد من المناسبات.