الجيش السوري يقضي على 18 إرهابيا في محافظة دير الزور

قتلت قوات الجيش السوري، أمس الاثنين، 18 عنصرا من ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ريف محافظة دير الزور ( شرق سوريا) التي تعرضت لهجمات مكثفة من قبل جماعة إرهابية لمدة ثلاثة أيام بحسب الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن "وحدات من الجيش والقوات المسلحة العاملة في مدينة دير الزور اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش عند المدخل الجنوبي للمدينة وعلى جانبي الطريق المؤدي إلى المطار العسكري" . وأفاد المصدر العسكري بأن "وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة في دير الزور واصلت تصديها لهجوم تنظيم داعش الإرهابي على محور ثردة 2 واتجاه حي العمال وخاضت اشتباكات عنيفة في محيط المطار لاستعادة بعض النقاط التي تسلل إليها إرهابيو داعش" . وقضت وحدة من الجيش على 18 إرهابيا من تنظيم داعش جميعهم من جنسيات أجنبية خلال عملية على أحد مقارهم خلف معمل الكونسروة فى مدينة الميادين جنوب شرق مدينة دير الزور بنحو 45 كم . وفي الوقت نفسه قالت صحيفة "الوطن أون لاين" الموالية للحكومة السورية إن الجيش السوري أحبط امس الاثنين هجوما جديدا لليوم الثالث على التوالي.