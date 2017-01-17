سلطات الكيان الصهيوني تفرج عن شيخ الأقصى

أفرجت سلطات الكيان الصهيوني، عن الشيخ رائد صلاح الملقب بشيخ الأقصى، رئيس الحركة الإسلامية الشق الشمالي، بعد انتهاء محكوميته التي دامت لفترة 9 أشهر، بعد إدانته بـ "التحريض على العنف والعنصرية".

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، وقع أمس الاثنين، على قرار بموجبه يمنع الشيخ رائد صلاح من السفر لخارج البلاد. يذكر، أن محكمة الاحتلال، قد قضت في 18 أفريل الماضي، بسجن رائد صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة ألقاها في شرق القدس المحتلة قبل 9 سنوات.