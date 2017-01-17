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فقدان أكثر من 100 مهاجرا بعد غرق قاربهم بالمتوسط

  • 17/01/2017
  • النهار اون لاين
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فقدان أكثر من 100 مهاجرا بعد غرق قاربهم بالمتوسط تحميل الملف

أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن إنقاذ 4 مهاجرين غير شرعيين وفقدان أكثر من 100 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، نقلا عن الناطق باسم خفر السواحل الإيطالي، قوله " إن 4 مهاجرين تم إنقادهم، موضحا ان الناجين قالوا إن أكثر من 100 شخصا كانوا على متن القارب عندما غرق على مسافة 50 كيلومترًا تقريبًا قبالة الساحل الليبي". وأشار ذات المصدر، إلى أن سفنًا تابعة للبحرية الفرنسية والإيطالية وسفنًا تجارية ومروحية وطائرة إنقاذ تشارك في عمليات البحث والإنقاذ.

موضوع : فقدان أكثر من 100 مهاجرا بعد غرق قاربهم بالمتوسط
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