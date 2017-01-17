180 مفقودا اثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل الليبية

ارتفعت حصيلة غرق مركب مهاجرين السبت الماضي، قبالة السواحل الليبية الى 4 قتلى وحوالى 180 مفقودا وفق حصيلة أعلنتها المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء.

ووضعت الحصيلة الجديدة استنادا إلى شهادات 4 ناجين هم اريتريان وإثيوبيان وصلوا مساء امس الاثنين، الى مرفأ تراباني غرب جزيرة صقلية الإيطالية. وأوضح الناجون الأربعة "ثلاثة رجال وامرأة" أن المركب الخشبي من طابقين انطلق الجمعة الماضي من ليبيا وعلى متنه أكثر من 180 شخصا جميعهم من القرن الأفريقي بحسب ما نقل متحدثان باسم المنظمتين .وبعد 5 ساعات على الإبحار تعطل المحرك وبدأ المركب يغرق وجرفت المياه المهاجرين شيئا فشيئا. وبعدما قضى الناجون الأربعة ساعات في المياه انتشلتهم سفينة مشاركة في عملية "تريتون" التي تقوم بها وكالة "فرونتيكس" الأوروبية لمراقبة الحدود على مسافة 30 ميلا بحريا من السواحل الليبية ثم نقلوا الى سفينة اخرى مشاركة أيضا في عملية فرونتيكس. ووصلت السفينة النرويجية "سيام بايلوت" مساء أمس الاثنين، الى تراباني وعلى متنها الناجون الأربعة إضافة إلى 34 شخصا تمت إغاثتهم من مركب آخر وهي تحمل أيضا أربع جثث انتشلت من موقع الغرق. ووصل أكثر من 2300 مهاجر هذه السنة إلى أيطاليا بحسب أرقام المفوضية العليا للاجئين على الرغم من الأحوال الجوية التي لا تشجع على الابحار في الشتاء. وكانت السلطات الايطالية أحصت وصول أكثر من 181 الف مهاجر عام 2016 فيما أعلنت المفوضية عن أكثر من 5 الاف قتيل ومفقود في المتوسط.