اعتقال سورية بتهمة الانتماء لداعش في لبنان

أوقفت قوات الأمن اللبنانية، إمرأة سورية لإنتمائها لتنظيم داعش الإرهابي، حسبما أفادت به المديرية العامة للأمن اللبناني في بيان اليوم الثلاثاء.

وأضاف ذات المصدر، أنه بناء على على عملية رصد دقيقة أوقفت قوات الأمن اللبنانية سورية لإنتمائها لنتظيم داعش الإرهابي. ومن خلال التحقيقات اعترفت هذه الأخيرة بانتمائها مع نساء أخريات إلى تنظيم إرهابي، وكذا تشجيعهن على المغادرة إلى سوريا للإلتحاق بصفوف التنظيم، كما اعترفت أنها كانت تتواصل مع إرهابيين موجودين في سوريا بالإضافة إلى قيامها بجمع مبالغ مالية لشراء أسلحة وأحزمة ناسفة. وأشار ذات المصدر، أنه تم إحالة المتهمة إلى الجهات القضائية المختصة، في حين لاتزال التحقيقات متواصلة بهدف القبض على بقية المتورطين.



