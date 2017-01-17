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مصرع سيدة وإصابة شخص في قصف على قرية جبورين بحمص

  • 17/01/2017
  • وكالات
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مصرع سيدة وإصابة شخص في قصف على قرية جبورين بحمص تحميل الملف

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخص، اليوم الثلاثاء، جراء قصف مجموعات مسلحة، بالقذائف الصاروخية لقرية جبورين في شمال مدينة حمص السورية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء السورية. وذكرت الوكالة أن المجموعات المسلحة المتحصنة في مدينة تلبيسة، أطلقت قذائف صاروخية على منازل الأهالي في قريتي جبورين والمختارية، ما أدى إلى مقتل امرأة، وإصابة شخص بجروح، ووقوع أضرار مادية في الممتلكات،وأضافت أن وحدات الجيش السوري، ردت على مصادرإطلاق القذائف بضربات مركزة أسفرت عن تدمير مرابض ومنصات إطلاق قذائف صاروخية وهاون في قرى وبلدات الغنطووتلبيسة وغرناطة والفرحانية بالريف الشمالي.

موضوع : مصرع سيدة وإصابة شخص في قصف على قرية جبورين بحمص
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