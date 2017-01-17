بالفيديو.. صهاينة يطلقون عشرات الرصاصات على فلسطيني لكنه يطاردهم

قامت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الثلاثاء بإعدام فلسطيني رميا بالرصاص على مستوى حاجز أمني في مدينة طولكرم الفلسطينية المحتلة.

وتمكن فلسطينيون من توثيق عملية الإعدام، حيث قاموا بتصوير جوانب من الحادثة خلال وقوعها، إذ رصدت عدسات كاميرات التصوير الضحية الفلسطيني الذي كان يرتدي سترة زرقاء، بصدد مخاطبة جنود الاحتلال الصهاينة على مستوى الحاجز، فيما كان 3 على الأقل منهم يشهرون رشاشاتهم نحوه.

ودون سابق إنذار، شرع الجنود الصهاينة في إطلاق النار، فيما اختار الفلسطيني واسمه نضال مهداوي التوجه نحوهم بخطوات متسارعة غير آبه بوابل الرصاص الذي كان يخترق جسده.

كما رصدت آلات التصوير كيف راح الشهيد الفلسطيني يسارع خطواته نحو أحد الجنود الصهاينة، ليقوم الأخير بالفرار ثم يحذوا حذوه باقي زملائه، قبل أن يسقط نضال شهيدا.