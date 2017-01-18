اتفاق على عبور السلع في المعبر الحدودي بين تونس وليبيا

توصل الجانب التونسي الثلاثاء، إلى اتفاق مع الأطراف الليبية على عبور السلع من المركز الحدودي رأس جدير (ولاية مدنين-جنوب شرق)، وذلك بعد عدة أيام من التوتر الاجتماعي في الجنوب التونسي، وفق ما علم من مصدر قريب من المفاوضات.

وشهدت مدينة بنقردان التابعة لولاية مدنين اضطرابات اجتماعية منذ نحو أسبوع، حيث طالب المحتجون بحرية حركة السلع باتجاه ليبيا. وتخللت الاحتجاجات مواجهات بين بعض شبان المدينة وقوات الأمن.

ويفترض أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ من الآن إلى الأحد، بحسب ما أفاد النائب عن ولاية مدنين في البرلمان أحمد العماري، الذي شارك في المباحثات.