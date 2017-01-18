استشهاد فلسطيني برصاص قوات الكيان الصهيوني

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، برصاص قوات الكيان الصهيوني التي اقتحمت اليوم الاربعاء قرية أم الحيران بالنقب، لهدم حي سكني يضم 12 منزلا.

وصرح مسؤول في قرية "أم الحيران" رائد أبو القيعان، أن"قوات كبيرة من الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية حاصرت القرية وداهمتها حيث وقعت اشتباكات أسفرت عن استشهاد شاب وأصابة اخرين بجروح متفاوتة من بينهم نائب والذي تم نقله إلى المستشفى". وأضاف أبو القيعان، أن قوات الشرطة الإسرائيلية "تحاصر القرية تمهيدا لهدم الحي حيث منعت السكان من إخلاء الجرحى"، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والرصاص المغلف بالمطاط على المتجمهرين.

ومن جهة أخرى، أصيب 6 شبان فلسطينيين بجروح، في مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال اليوم في مخيم قلنديا بشمال مدينة القدس المحتلة. وانسحبت قوات الاحتلال من داخل المخيم بعد اقتحام استمر أكثر من 5 ساعات، كما هدمت عدة محلات تجارية. وقد تصدى الشبان الفلسطينيون بالحجارة والزجاجات الحارقة والفارغة لجنود الاحتلال، الذين بادلوهم بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، كما استخدمت قوات الاحتلال آليات لرش المياه نحو الشبان.