نائب أردني يتهم جيش بلاده بحماية الإحتلال الصهيوني

وجه النائب الأردني طارق خوري، للقوات المسلحة الأردنية تهمة حماية الكيان الصهيوني، مما تسبب في إثارة غضب وسخط نواب آخرين ردوا على الاتهامات برفع الجلسة التي عقدت الثلاثاء.

وتسببت هذه الاتهامات في انسحاب نواب كتلة "الإصلاح" الذين يمثلون جماعة الإخوان المسلمين من الجلسة، وحاولوا منع خوري من مواصلة كلمته، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث فوضى تحت قبة البرلمان، حيث طالب رئيس المجلس عاطف الطراونة برفع الجلسة.

ونقلت وكالة "الأناضول"، قول الناطقة الإعلامية باسم كتلة الإصلاح النائبة ديمة طهبوب " إن كلمة خوري تضمنت مغالطات، فكان لا بد من الرد عليه، حيث اعترض عليه رئيس كتلة الإصلاح عبد الله العكايلة، وأخبره بأن كلامه غير صحيح". وأضافت أنه إثر ذلك انسحب نواب الإصلاح من الجلسة (15 مقعداً من أصل 130)"، موضحة أن هذا الموقف جاء تراكميا على إساءات سابقة وجهها النائب خوري لهم. وأشارت إلى أن خوري وصف أعضاء كتلة الإصلاح بأن "أسلوبهم داعشي وما إلى ذلك"، وأنه رفض الاعتذار عنها.

وكان مجلس النواب الأردني بدأ، الثلاثاء، جلسة نقاشية لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة لعام 2017، وموازنات الوحدات الحكومية.