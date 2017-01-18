مقتل 6 شرطيين بهجوم لداعش في العراق

قتل 6 عناصر من الشرطة العراقية في هجوم نفذه عناصر تنظيم داعش الإرهابي شمال الضلوعية "100 كلم شمال العاصمة العراقية بغداد" حسبما أفاد به مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء.

وكشف ذات المصدر، أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجوما في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، على منطقة البو عيسى غربي مطيبيجة شمال الضلوعية، ما أدى إلى مقتل 6 من الشرطة الاتحادية وإصابة 8 آخرين واختطاف 5 منهم. وأوضح المصدر، أن هجوم عناصر داعش كان مباغتاً حيث استُخدمت خلاله الدراجات النارية ومختلف أنواع الأسلحة، مستغلين وعورة المنطقة وغطاءها النباتي الكثيف، وأشار ذات المصدر، أن تأخر طيران الجيش كان سببا في ارتفاع خسائر القوات العراقية.