عباس يستعد لإجراء مشاورات تشكيل حكومة وحدة فلسطينية

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيبدأ مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بصفته المخول وفق القانون بإجراء هذه المشاورات .

وقال الأحمد، في تصريحات صحافية له، إن "الجميع سيتوجهون إلى الرئيس محمود عباس ليبدأ مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإزالة العقبات التي حالت دون تشكيلها، لأن الرئيس وفق القانون هو المعني بإجراء المشاورات بشأن تشكيل الحكومة".

وأضاف أنه "مطلوب من كافة الفصائل الفلسطينية بذل كل ما في وسعها لتسهيل عملية تشكيل حكومة تعتمد برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، باعتباره الحد الأدنى المتفق عليه بين جميع الفصائل الفلسطينية".

وأوضح أن مهمة حكومة الوحدة الوطنية، أن تشرف على إعادة انتخاب مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومساعدة لجنة الانتخابات المركزية على إجراء الانتخابات العامة.