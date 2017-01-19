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دارت معارك هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة والمتمردين الحوثيين وكتائب المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى في جبهة باب المندب، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

وقال مصدر ميداني في باب المندب مساء الأربعاء، إن "معارك شرسة دارت بين الطرفين في منطقة الجديد الواقعة بين مديرية ذوباب ومدينة المخا في الساحل الغربي، في الوقت الذي وصلت فيه طلائع من الجيش الوطني وقبائل الصبيحة إلى مديرية الوازعية جنوب غربي مدينة تعز".

موضوع : قتلى بالعشرات في معارك هي الأعنف في اليمن

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