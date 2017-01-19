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مقتل 9 أشخاص اثر سقوط قذائف على حي سكني في اليمن

  • 19/01/2017
  • النهار أون لاين
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مقتل 9 أشخاص اثر سقوط قذائف على حي سكني في اليمن تحميل الملف

قتل 9 أشخاص إثر سقوط قذائف الليلة الماضية على حي سكني في مدينة "تعز" جنوب صنعاء، حسبما ذكرته القوات الحكومية اليمنية ومصادر طبية اليوم الخميس.

وأكد مصدر طبي يمني، مقتل 9 أشخاص إثر سقوط عدد من القذائف على حي مدينة "النور" السكنية وسط مدينة "تعز" موضحا أن "4 آخرين أصيبوا جراء سقوط القذائف أحدهم حالته حرجة. و تشهد أطراف مدينة "تعز" ومناطق عدة في ريفها ، معارك مستمرة بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس  السابق علي صالح منذ أفريل 2015 مخلفة مئات القتلى والجرحى من  الجانبين ومن المدنيين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : مقتل 9 أشخاص اثر سقوط قذائف على حي سكني في اليمن
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